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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يهزم فيوتشر في الدوري الممتاز

الإسماعيلي وفيوتشر
الإسماعيلي وفيوتشر

فاز الإسماعيلي على مودرن فيوتشر بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة 27 من الدوري الممتاز، على ستاد السلام.

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أحرز مروان حمدي هدف التقدم مع الإسماعيلي الأول والفوز للدراويش من تسديدة قوية سكنت الكرة من خلالها الشباك في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.
 

شاهد هدف مروان حمدي 


ورفض الفار منح مودرن فيوتشر رغم وجود لمسة يد على محمد دسوقي لاعب الإسماعيلي داخل منطقة الجزاء، بسبب أن يد اللاعب كانت ثابتة.

حاول فيوتشر في الشوط الثاني، مواصلة الضعط من أجل تسجيل هدف التعادل وفي الدقيقة 48 تسديدة من أحمد خالد لاعب مودرن فيوتشر من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس الإسماعيلي أحمد عادل عبد المنعم بسهولة.

وفي الدقيقة 87، تسديدة من غنام محمد لاعب فيوتشر من خارج منطقة الجزاء أمسك بها أحمد عادل عبد المنعم.

بتلك النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني عشر بعد خوضه 27 مباراة، فيما يتوقف رصيد فيوتشر عند 38 نقطة في المركز السابع بعد خوض 26 مباراة.
 

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