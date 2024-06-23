مؤشر سوق الأسهم السعودية يقفز 2% في أول جلسة بعد عطلة العيد

سجلت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 23 يونيو، مكاسب قوية بنسبة 2% في نهاية تداولات أول جلسة بعد عطلة عيد الأضحى على مدار الأسبوع الماضي.

الأسهم السعودية

وارتفع المؤشر "تاسي" فى أسواق الأسهم السعودية بنسبة بلغت نحو 2.01% أو بواقع 231 نقطة ليصل إلى مستوى 11729 نقطة، مستفيدا من العوامل الداعمة سواء ارتفاعات الأسواق العالمية في الأسبوع الماضي، أو البيانات الاقتصادية، إضافة إلى صعود أسعار النفط.

وقال رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد، إن عطلة السوق السعودية بمناسبة العيد شهدت صدور العديد من البيانات الاقتصادية الهامة منها التضخم في الاقتصاد البريطاني وتخفيض أسعار الفوائد لدى البنوك المركزية حول العالم.

وبلغت تداولات السوق في نهاية جلسة، اليوم الأحد، فى أسواق الأسهم السعودية نحو 5.1 مليار ريال، جراء تداول أكثر من 205.7 مليون سهم، وسجل 79 سهما ارتفاعا، فيما انخفض 151 سهما، من أصل 238 سهما مدرج في السوق.

وكانت أسهم شركات فى أسواق الأسهم السعودية: (رسن، أكوا باور، سينومي ريتيل، الأبحاث والإعلام، الرياض) الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 10.6% إلى 5.03%.

أما أسهم شركات فى أسواق الأسهم السعودية: (باتك، عذيب للاتصالات، سماسكو، صدق، ثمار) في قائمة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت بين 5.8% و4.07%.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة فى أسواق الأسهم السعودية ، رسن بـ730 مليون ريال، تالكو 384 مليون ريال، أرامكو 310 مليون ريال، والراجحي بقيمة 286 مليون ريال.

"سيتي": توقعات باستمرار التراجعات على الأسهم اليابانية في الفترة المقبلة

الأسهم اليابانية

توقع سيتي غروب توجها أكثر تشاؤما للمؤشرات اليابانية مع زيادة الضبابية حيال آفاق إصلاح حوكمة الشركات والسياسة النقدية لبنك اليابان.

وتراجع مؤشر "نيكاي 225" الياباني في جلسة الجمعة بنسبة 5.6% من أعلى مستوياته على الإطلاق في 22 مارس الماضي، بحسب الاسواق العربية.

وباع المستثمرون الأجانب الأسهم اليابانية للأسبوع الرابع على التوالي حتى 14 يونيو، وكانت هذه أطول سلسلة منذ سبتمبر، وفقا لبيانات بورصة طوكيو.