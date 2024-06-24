منذ بدء الحرب علي غزة شركات طيران دولية تقطع رحلاتها من وإلى إسرائيل

ذكرت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية أنه منذ بدء الحرب على قطاع غزة والهجوم الصاروخي الإيراني على مواقع إسرائيلية، قطعت شركات طيران دولية رحلاتها من وإلى إسرائيل أو أوقفتها بالكامل، وليس من الواضح متى ستعود إلى جداولها المنتظمة.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية المتخصصة في شئون المال والأعمال اليوم، أن الإسرائيليين، مع حلول فصل الصيف، يرغبون السفر لقضاء العطلات في أماكن يشعرون فيها بالأمان، دون أن يواجهوا المزيد من المظاهرات، أو يضطروا إلى إخفاء الرموز الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن يوني واكسمان نائب رئيس شركة (أوفير تورز) المحلية قوله " إن السياحة الإسرائيلية شهدت انخفاضًا في عدد الحجوزات ليس فقط إلى تركيا، بل أيضًا إلى دول مثل أيرلندا وفرنسا وإسبانيا، حيث لا يشعر السائح الإسرائيلي بالراحة أو الترحاب في تلك الوجهات، وأصبح أكثر ميلا إلى وجهات جديدة لم يكن معتادا عليها من قبل ".

ومن جانبها، قالت شيرلي كوهين أوركابي نائبة رئيس شركة (إيشيت تورز) الإسرائيلية، إن الأمن الشخصي للإسرائيليين هو أحد الاعتبارات الرئيسية عند اختيار الوجهة السياحية، ولكن هناك اعتبارات أخرى مثل قرب الوجهات وأسعار رحلات الطيران اللذين يلعبان أيضا دورا رئيسيا في اختيار مكان العطلة، لافتة إلى أن الرحلات الجوية المتوفرة من إسرائيل عددها منخفض للغاية، مما يرفع السعر كثيراً بشكل ملحوظ مقارنة بما اعتاد عليه السائح الإسرائيلي من قبل.

صحة غزة : ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ 37598 شهيدًا و86032 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد ارتفاع حصيلة شهداء القطاع إلى 37 ألفا و598، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 86 ألفا و32 مصابا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 47 شهيدا، و121 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.