أونروا: 69% من مدارس النازحين في غزة تعرضت لقصف الاحتلال

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، إن 69% من المباني المدرسية التي كانت تؤوي نازحين في قطاع غزة تعرضت للقصف أو لأضرار بشكل مباشر.

وشددت "الأونروا"، في بيانها، على منصة "إكس"، على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وطالبت بضرورة أن يتوقف هذا التجاهل الصارخ للقانون الإنساني، مضيفة: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.