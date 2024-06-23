أستاذ علوم سياسية: شمال غزة يشهد كارثة إنسانية

أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ في العلوم السياسية، أن الأمور لازالت تشهد مزيد من العدوان الغاشم على المواطنين الفلسطينيين ومخطط الإبادة الجماعية التي تقوم به حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما زال مستمرا، مشيرا إلى أن الوضع في غزة يشكل كارثة كبيرة خاصة في قطاع غزة وحجم المعاناة التي يعاني منها الفلسطينيين وانتشار المجاعة وعادت إلى سابق عهدها بعد أن كان هناك محاولات لإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

الوضع في غزة

وأضاف “الحرازين”، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، تقديم الإعلامي ياسر عبد الستار، أن أنه مع سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري توقف دخول المساعدات الإنسانية والطبية الأمر الذي يحتاج إلى التدخل الفوري لإنقاذ الشعب والذي تسبب في تفاقم المعاناة وحجم المعاناة الصحية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

مليون حالة أمراض منتشرة بين المواطنين الفلسطينيين نتيجة لعدم توفر المستشفيات والأماكن الصحية، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على الأوضاع في قطاع غزة، مشددًا على أنه خلال الفترة الحالية هناك حالة من زيادة في العمليات العسكرية من خلال استهداف المدنيين وتم استهداف 6 أحياء فلسطينية واستهداف المدنيين بالعمارات السكنية وهي جريمة متكاملة يرتكبها الاحتلال، والجريمة مستمرة في مناطق الضفة الغربية ايضًا وهناك إعدامات ميدانية للعديد من الشباب الفلسطينيين.

وأشار إلى أن شمال قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية وانتشارا واسعا للمجاعة، لافتا إلى أن المواطن الفلسطيني يعاني من انتشار الأمراض والأوبئة بسبب النقص في المستلزمات الطبية، دولة الاحتلال تقاوم بالقرصنة على الأموال الفلسطينية، وهو ما يجعلنا أمام مخطط إسرائيلي بهدف الضغط الكبير على الشعب الفلسطيني لتنفيذ مخطط بن غفير وسموتريتش لإبادة الشعب الفلسطيني أو تهجيره قسريًا.