عصير أحمر غير مملح يمنع الإصابة بأمراض القلب ومضاعفاته.. أطباء ينصحون بتناوله

كشف مجموعة علماء يابانيين، عن أن شرب عصير الطماطم غير المملح يمكن أن يسهم بشكل كبير في خفض مستويات ضغط الدم والكوليسترول الضار، وهو العامل الرئيسي المؤدي لأمراض القلب.

فوائد عصير الطماطم غير المملح

شملت الدراسة 481 مشاركًا، منهم 184 رجلاً و297 امرأة، وطُلب منهم تناول كميات غير محددة من عصير الطماطم غير المملح يوميًا على مدار سنة كاملة. قام الباحثون بجمع عينات من دم المشاركين قبل بدء الدراسة وبعد انتهائها لتقييم مستويات ضغط الدم والكوليسترول الضار.

أظهرت النتائج أن تناول عصير الطماطم غير المملح أدى إلى انخفاض ملحوظ في مستويات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي لدى المشاركين. حيث انخفض ضغط الدم الانقباضي في المتوسط من 141.2 ملم زئبق إلى 137.0 ملم زئبق، في حين انخفض ضغط الدم الانبساطي من 83.3 ملم زئبق إلى 80.9 ملم زئبق. هذا الانخفاض الملحوظ في ضغط الدم يشير إلى فعالية عصير الطماطم غير المملح في تحسين الصحة القلبية.

تأثير عصير الطماطم على مستويات الكوليسترول

بالإضافة إلى تأثيره على ضغط الدم، ساهم عصير الطماطم غير المملح في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) لدى المشاركين. شهد 125 مشاركًا انخفاضًا في مستوى الكوليسترول الضار من 155.0 ملغم/ديسيلتر إلى 149.9 ملغم/ديسيلتر في المتوسط. الكوليسترول الضار يعد من العوامل الرئيسية في تراكم اللويحات على الجدران الداخلية للأوعية الدموية، مما يقيد حركة الدم ويساهم في تصلب الشرايين وحدوث الأزمات القلبية والجلطات الدماغية.

فوائد عصير الطماطم

أشارت الدراسة إلى أن الفوائد الصحية لعصير الطماطم غير المملح لم تكن مقتصرة على فئة عمرية معينة. لوحظت التحسينات في مستويات ضغط الدم والكوليسترول الضار لدى الرجال والنساء على حد سواء، وعبر جميع الفئات العمرية. هذه النتائج تشير إلى أن تناول عصير الطماطم غير المملح يمكن أن يكون وسيلة فعالة للوقاية من أمراض القلب لجميع الفئات العمرية.

وفقًا للباحثين، تعكس هذه النتائج أهمية تضمين عصير الطماطم غير المملح في النظام الغذائي اليومي كوسيلة طبيعية وفعالة للمساهمة في الوقاية من الأمراض القلبية. يُعزى تأثير عصير الطماطم إلى احتوائه على مركبات غذائية هامة مثل اللايكوبين والبوتاسيوم والفيتامينات المتعددة التي تلعب دورًا حيويًا في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

رغم النتائج الواعدة التي توصلت إليها الدراسة، يدعو الباحثون إلى إجراء المزيد من الدراسات لتحديد الكميات المثلى من عصير الطماطم غير المملح التي يمكن أن تحقق الفوائد الصحية المرجوة بشكل أكثر دقة. كما يوصون بفحص تأثير عصير الطماطم غير المملح على فئات سكانية مختلفة وعلى المدى الطويل لضمان تعميم النتائج.