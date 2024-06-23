أبرز الأنشطة بالكنيسة الأسقفية

ترأس الدكتور سامى فوزى رئيس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الثلاثاء الماضى، فعاليات الجلسة الختامية لقادة مؤتمر نصف الكرة الجنوبى، الذى جمع قادة الأنجليكان ذات الفكر الأرثوذكسى من مختلف دول العالم، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

شارك فى اللقاء الأنبا إكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة نصر، نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثانى، وتناولت الجلسات التطورات التى يمكن تحقيقها من خلال شراكة الأسقفية فى المؤتمر، ومناقشة سُبل تعزيز التعاون بين الأنجليكان فى نصف الكرة الجنوبى، كما تخلل عرض التطورات التى شهدتها الكنائس منذ انعقاد المؤتمر الماضى.