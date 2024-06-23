تأجيل محاكمة قاتل ابنته في المنيا لشهر أغسطس

عقدت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، وسط اجراءات امنية مشددة جلستها، برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد أحمد الشحات، ومحمد كمال ضيف الله، وأمانة سر ماهر محمد حسن، ومحمد مصطفى هارون، وخالد محمد عبدالغني.

واستمعت المحكمة، إلى قرار الإحالة وطلبات الدفاع، وقررت تأجيل الجلسة إلى 2 أغسطس المقبل لسماع أقوال الشهود، ومرافعات الدفاع.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو الماضي، عندما تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، يفيد باستقبال مستشفى بني مزار جثة الطفلة منه إلى المستشفى وهي هامدة ومصابة بجروح بالجسم والرقبة.

وبإنتقال فريق البحث الجنائي إلى مسرح الجريمة، تبين أن الأب "عيد" هو من قام بإرتكاب الواقعة، بالتعاون مع زوجته، وذلك بسبب رغبة الطفلة في رؤية أمها المطلقة، حيث قام الأب بأخذ ابنته من بين شقيقاتها أثناء نومها ونقلها إلى غرفة أخرى، وقام بخنقها، بينما قامت زوجة الأب بتقييد ساقيها وقدميها حتى فارقت الحياة.