زاهي حواس: طالبت بإيقاف مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية

كشف الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، عن أسباب إنشاء مؤسسة «زاهي حواس للآثار والتراث»، بعد طلبه إيقاف مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.

وقال زاهي حواس خلال لقاء إعلامي »، إنه أرسل خطابا لمكتبة الإسكندرية حول مركز زاهي حواس للمصريات ولم يتم حتى الآن الرد عليه، مشيرًا إلى أن المؤسسة سيكون لها العديد من الأهداف التي سيتم العمل عليها.

وتابع: "في شهر سبتمبر المقبل سيتم إعداد حملة ضخمة للمؤسسة لعودة الآثار المصرية المتواجدة في الخارج، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أرسل خطابا لوزارة السياحة، قال فيها "ماذا فعلت الحملة القومية لاسترداد الآثار المصرية التي يرأسها زاهي حواس"

وأكمل زاهي حواس: "القوانين الدولية ضد عودة الآثار المصرية المهربة للخارج، لذا المؤسسة تهدف إلى الحفاظ علي التراث والآثار واستكمال أعمال الحفائر في الأقصر وسقارة، بالإضافة إلى الكشف عن أسرار الحضارة المصرية القديمة، وتعزيز الوعي الأثري والثقافي بين الأطفال والشباب، وتخصيص محاضرات للمواطنين بكافة المحافظات".

وأضاف، أن مؤسسة زاهي حواس ستطالب بعودة رأس نفرتيتي وحجر رشيد والقبة السماوية من الخارج وعودتهم لمصر ووضعهم في المتحف المصري الكبير.

وأوضح زاهي حواس أن نشاط مؤسسة زاهي حواس ستبدأ في سبتمبر المقبل على إطلاق حملة شعبية كبيرة لعودة الآثار المصرية المهربة من الخارج، بالإضافة إلى نشر الوعي بين المواطنين بالحضارة المصرية.