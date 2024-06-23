السيسي يؤكد دعمه لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة

بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة..

بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص.

وقال السيسي، على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المناسبة:" وأدعوهم لتجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام".

وأكد السيسي دعمه لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة، على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، كأحد أهم سبل الدولة المصرية لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة. كل عام وأنتم بخير.