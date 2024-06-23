عاجل
آخرهم كندة علوش .. مشاهير أصيبوا بالسرطان
الأحد 23 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة..

السيسي يؤكد دعمه لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص.

txt

الرئيس السيسي يوجه القوات المسلحة بترميم مقبرة الشيخ الشعراوي

txt

السيسى يهنىء الجالية المصرية المسلمة في رومانيا بحلول عيد الأضحى المبارك

وقال السيسي، على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المناسبة:" وأدعوهم لتجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام".

وأكد السيسي دعمه لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة، على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، كأحد أهم سبل الدولة المصرية لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة. كل عام وأنتم بخير.

 

الجريدة الورقية