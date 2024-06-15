السيسى يهنىء الجالية المصرية المسلمة في رومانيا بحلول عيد الأضحى المبارك

أعلن الدكتور عبدالله مباشر رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج برومانيا ان السفير مؤيد الضلعى

سفير مصر برومانيا قام بنقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبناء الجالية المصرية المسلمة فى رومانيا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال السفير مؤيد الضلعى اتشرف بأن أنقل وارسل لأعضاء الجالية المصرية المسلمة في رومانيا .

نص التهنئة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى الجالية المصرية المسلمة في الخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

“الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. يسعدنى أن أتقدم إليكم بأخلص التهانى وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيان الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا العزيزة بالمزيد من الأمن والتقدم بالازدهار...مع أطيب تمنياتى، وكل عام وأنتم بخير، عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية”.



وأعرب بالتهنئة السفير مؤيد الضلعى سفير مصر برومانيا واعضاء سفارة جمهورية مصر العربية في رومانيا في هذه المناسبة لأبناء الجالية المصرية المسلمة فى رومانيا عن خالص تمنياتها بالتوفيق والرقى.



و تقدم د. عبد الله مباشر رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع رومانيا بالتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال فيها بالاصالة عن نفسى ونيابة عن الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع رومانيا اتقدم بخالص الشكر والتقدير والتهاني للرئيس عبدالفتاح السيسى على تهنئة فخامته المعبرة والرقيقة فلم ينسى سعادته رغم مشاغله أبناء مصر من الجالية المصرية المسلمة برومانيا فى بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك .



كما اتقدم بكل التحية والشكر والتقدير للسفير النشط مؤيد الضلعى سفير جمهورية مصر العربية برومانيا، و نائب السفير المستشارة مروة شعير،

والعقيد اركان حرب تامر بيبرس ملحق الدفاع المصرى برومانيا

والقنصل المستشار د .نادر شبل وجميع اعضاء السفارة المصرية برومانيا الذين يعملون من أجل نجاح الجاليه المصريه وتذليل كافه المعوقات التي تواجه الجاليه المصريه في رومانيا من خلال مد جسور التعاون والتفاهم والمحبه بين الجميع لتكون الجاليه المصريه نبراس مضىء ينير رومانيا وجعل كل فرد في الجاليه مثلا يحتذى به لمصر لتوضح للعالم كله، مدي عظمه المصريين في كل مكان موجودين فيه من العالم.