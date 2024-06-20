الرئيس السيسي يوجه القوات المسلحة بترميم مقبرة الشيخ الشعراوي

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وذلك وفقًا لخبر عاجل أفادت به القناة الأولى المصرية.

جدير بالذكر أنه فوجئ زوار ضريح الشيخ الشعراوي، بطفح كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي وصل ارتفاعها لأكثر من 5 سم ليبدأ المواطنون والعاملون في الضريح على إزالتها، إلا أنها عادت مرة أخرى، مما يهدد بغرق الضريح بالكامل.

لم يتوقف مسؤولو مجلس المدينة عن بحث الأمر والتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب "منطقة ميت غمر"لبحث الأمر وإنقاذ المنطقة، حيث تبين تعطل الغاطسة مما تسبب في غرق المنطقة ليجري تحريك معدات من أجل رفع المياه وإصلاح الغاطسة لإنهاء الأزمة.

وبدوره، قال أنور عثمان، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، إن سبب غرق ضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى ومقابر ميت غمر، عطل مفاجئ فى ماكينة رفع الصرف الصحي، ما أدى إلى غرق المقابر.

وأكد رئيس ميت غمر أنه جرى استبدال الماكينة المعطلة بأخرى جديدة وإضافة 2 ماكينة رفع احتياطي حتى لا يتكرر ما حدث.

وأشار عثمان إلى أن المعدات وسيارة شفط المياه تعمل على شفط المياه وإعادة المقابر إلى ما كانت عليه.