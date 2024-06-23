طلاب الثانوية الأزهرية بالشرقية يؤدون امتحانات مادة التاريخ

استأنف طلاب القسم الأدبي بمنطقة الشرقية الأزهرية، صباح اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٦/٢٣، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بمادة التاريخ، وسط متابعة مستمرة للجان من قبل الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية.

وتابع رئيس المنطقة سير الامتحانات بلجان منيا القمح صباح اليوم، للتأكد من انتظام اللجان ووصول الأسئلة في الوقت المحدد، وتأمين لجان الامتحان.

ووجه رئيس المنطقة بضرورة توفير الهدوء والنظام داخل اللجان، وتطبيق جميع التعليمات المنظمة للامتحانات.

وفي سياق متصل، تباينت آراء طلاب الشهادة الثانوية بمحافظة الشرقية، حول مستوى امتحان مادة اللغة العربية التي أداها طلاب الثانوي العامة أمس السبت في أولى امتحانات المواد الأساسية بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وابدا عدد من الطلاب ارتياحهم حول مستوى الامتحان، ولفتوا إلى أن الامتحان جاء متوسطًا، إلا أن بعض الفقرات كانت تحتاج إلى وقت كاف للإجابة عليها ومنها النحو، واشتكي عدد آخر من صعوبة الأسئلة، مؤكدين أن أسئلة الامتحان جاءت فوق مستوى الطالب، وأنهم أجابوا عليها دون التأكد من صحة الإجابة بحسب قولهم.

وكان نحو 52 ألف طالب وطالبة بمحافظة الشرقية، قد أدوا الإمتحان في مادة اللغة العربية، وسط تطبيق الإجراءات التأمينية والوقائية كافة، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والملاحظين أثناء إجراء الامتحانات.

ورصدت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بالشرقية، ضبط طالبة أثناء محاولة الغش الإلكتروني، وقيامها بتصوير ورقة امتحان اللغة العربية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وقال المهندس على عبدالرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن عدد الطلاب المسجلين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية هذا العام بلغ 52 ألفا و130 طالبا وطالبة، موزعين على 149 لجنة امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

وأوضح بأن مديرية التربية والتعليم بالشرقية، نسقت مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت، وأنه تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

وشدد وكيل أول الوزارة على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتب الدورية لوزير التربية والتعليم، مشددا على توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.