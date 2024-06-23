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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ترامب يتعهد بحماية الحريات الدينية حال انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة

ترامب
ترامب

تعهد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحماية الحريات الدينية بشدة في حال انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، داعيا الإنجيليين إلى التصويت بأعداد كبيرة في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر القادم لمساعدته على الفوز.


وقال ترامب  حسب ما أفادت به قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأحد إن "الإنجيليين والمسيحيين لا يصوتون بقدر ما ينبغي في الانتخابات"، معتبرا أن "المعسكر الديمقراطي يسعى إلى إسكات المسيحيين وإضعاف معنوياتهم". 


يذكر أن ترامب، سيواجه منافسه الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن، في مناظرة تلفزيونية الخميس المقبل، قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
 

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