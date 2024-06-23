بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء يصدر تقريره الأسبوعي الــ 22 لعام 2024

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 22 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 8 - 21 يونيو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 90 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 66 زيارة، وأصدرت الإدارة 1826 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1004 شركة مصدرة.

كما تم البدء في اعتماد ومتابعة مراكز تعبئة البصل في محافظة الغربية للموسم التصديري الحالي، بالتعاون مع برنامج تعزيز الريف المصري "ايراس" بمشاركة فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة حيث تم الاستعانة بمفتشي الفرع لمدة 5 أيام خلال الفترة من 9 - 13 يونيو الجاري.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5550 رسالة بنحو 275 ألف لعدد 1800 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 600 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 23 ألف طن، يليها بصل طازج بإجمالي 20 ألف طن، ثم فاصوليا بأنواعها بإجمالي 10 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 65 صنف بنحو 65 ألف طن.

ومازالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الفترة الماضية بإجمالي 45 ألف طن، يليها عنب طازج بإجمالي 30 ألف طن، ثم فراولة بإجمالي 13 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 56 صنف بنحو 90 ألف طن.

ومثلت السعودية وهولندا والسودان وانجلترا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة الماضية من إجمالي 177 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 960 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ 843 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 825 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2000 رسالة بنحو 464 ألف طن لعدد 850 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 170 صنف من قمح وسكر خام وفول صويا من 78 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، البرازيل، استراليا وأمريكا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 555 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 392 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 284 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 90 منتج ،كما فحصت الإدارة 676 منتج جديد.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 46 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 28 شكوى وجاري فحص 18 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 75 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، الدقهلية، الغردقة، أسوان، الجيزة والقاهرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 18 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 384 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 238 معاينة، فيما استوفت 325 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة الماضية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الغربية، الجيزة، القليوبية، الاسكندرية، الدقهلية، الاسماعيلية، المنوفية، دمياط، البحيرة، قنا وبني سويف، وتم استيفاء 5 منشآت تخزينية لاشتراطات الاعتماد.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 12 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، المنوفية، الغربية، الشرقية، الاسماعيلية وكفر الشيخ.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 57 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات الاسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الأقصر والدقهلية.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 30 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، قنا، القليوبية، البحر الأحمر والاسكندرية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 432 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 11 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 49 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 14 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما قامت الإدارة بشن بحملات على بعض المجازر في بعض أحياء محافظة السويس.