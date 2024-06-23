الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطنا من مدينة نابلس فجر اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مواطنا من مدينة نابلس، وفقا ل"وفا".

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من المدينة، وداهمت أحد المنازل في شارع فطاير، وفتشته وعبثت بمحتوياته، قبل أن تعتقل الشاب محمد سلامة.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت قرية تلفيت جنوب نابلس، فجر اليوم وجابت شوارع القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من مدينة قلقيلية.

وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمودة الراعي في الثلاثينات من عمره، بعد أن داهمت منزله وفتشته.