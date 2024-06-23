الأحد 23 يونيو 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البحرية البريطانية: هجوم على سفينة قبالة سواحل الحديدة اليمنية

سفية بحرية
سفية بحرية

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO التابعة للبحرية البريطانية، بوقوع هجوم على سفينة قبالة ميناء الحديدة اليمني على بعد 65 ميلا غربا.

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قالت الهيئة في بيان على منصة "إكس": "تلقينا تقريرا عن حادث وقع على بعد 65 ميلا بحريا (حوالي 120 كيلومترا) غرب الحديدة باليمن"، مشيرة إلى أنه جرى تصنيف الحادث على أنه "هجوم".

وأضافت: "تم تصنيف الحادث على أنه هجوم وباشرت السلطات التحقق من الأمر،  وننصح السفن بالتنقل في المنطقة بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

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