البحرية البريطانية: هجوم على سفينة قبالة سواحل الحديدة اليمنية

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO التابعة للبحرية البريطانية، بوقوع هجوم على سفينة قبالة ميناء الحديدة اليمني على بعد 65 ميلا غربا.

قالت الهيئة في بيان على منصة "إكس": "تلقينا تقريرا عن حادث وقع على بعد 65 ميلا بحريا (حوالي 120 كيلومترا) غرب الحديدة باليمن"، مشيرة إلى أنه جرى تصنيف الحادث على أنه "هجوم".

وأضافت: "تم تصنيف الحادث على أنه هجوم وباشرت السلطات التحقق من الأمر، وننصح السفن بالتنقل في المنطقة بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".