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الأحد 23 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

العظمى بالقاهرة 39.. الأرصاد تُحذر من طقس حار اليوم الأحد

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة على السواحل الشمالية.

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة ليلا وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية.

 

جاءت درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية على النحو التالي:

 

 

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى  39 

 

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 33

 

 

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 32

 

 

مطروح:درجة الحرارة  الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 31

 

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 36

 

بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 33

 

 

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 38

 

 

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 40

 

 

السويس:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 39

 

 

 

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 32 ودرجة الحرارة العظمى 43

 

 

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 31 ودرجة الحرارة العظمى 41

 

 

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 40

 

 

بنى سويف: درجة الحرارة  الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 40

 

 

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 41

 

 

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 41

 

 

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  27 ودرجة الحرارة العظمى 43

 

قنا: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة ودرجة الحرارة العظمى 44

   

 

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 30  ودرجة الحرارة العظمى 44

 

 

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 31 ودرجة الحرارة العظمى 45

الجريدة الورقية