حملات تموينية علي الأسواق والمحال التجارية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملاتها المكثفة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المعروض من المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تشكلت حملة تموينية بمركز شبراخيت، وأسفرت عن ضبط والتحفظ على 600 عبوة غذائية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية، وضبط 100 عبوة منظفات منتهية الصلاحية، وضبط نصف طن أسمنت مجهول المصدر.

كما تم تحرير محضر بيع بأزيد من الاسعار الرسمية للسجاير، وتحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومخالفة قانون حماية المستهلك لمحلات تجارية مختلفة، وفحص عدد من شكاوى المواطنين والرد على الجهات المختصة.

وفي وقت سابق، أعلن محمد مصطفى سالم، مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة، بأن المديرية خلال فترة أيام عيد الأضحى من 14 إلى 20 يونيو الجاري، قامت بالإشراف على ذبح وتوقيع الكشف الطبي على إجمالي 2756 ذبيحة داخل المجازر الحكومية و 115670 من الدواجن.

وأشار إلى أنه تم عمل 2 حملة تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وبلغ عدد القضايا 8 قضايا بإجمالي مضبوطات 11 كجم لحوم غير صالحة.