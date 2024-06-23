مدحت شلبي يوجه رسالة لإمام عاشور بعد واقعة "خناقة المول"

وجه الإعلامي مدحت شلبي رسالة إلى إمام عاشور نجم النادي الأهلي بعد واقعة اشتباكه مع رجال الأمن في أحد المولات بسبب تعرض زوجته للمضايقات أثناء تواجدها هناك.

وقال مدحت شلبي عبر قناة mbc في برنامج يا مساء الأنوار: " عايز أوجه رسالة إلى لاعب الأهلي إمام عاشور بعد واقعة اشتباكه في المول وتحرير محضر ضده ".

وأضاف: " يا إمام أنت لاعب كبير، لازم تتخلص من أفعال الطيش اللي بتعلمها لأنك بتمثل النادي الأهلي وأصل من أصولها ولو حصلك حاجه في الخناقه دي هيحصل أيه ومدفوع فيك 3.5 مليون دولار ".

وتابع: " الأفعال دي مينفعشي تحصل من لاعب كرة القدم خاصة وانك تلعب لناد كبير وأنت من أصولها زي الكراسي في النادي وبطالب الأهلي ياخد موقف معاه ".

وكان إمام عاشور قد تشاجر مع رجال الأمن في أحد المولات بسبب تعرض زوجته للمعاكسات، قبل أن يتعرض أحدهم لحالة إغماء ويقوم بتحرير محضر ضد لاعب الأهلي.