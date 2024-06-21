أمرت جهات التحقيق بالجيزة، صرف فرد الأمن في واقعة مشاجرة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، داخل مول شهير في منطقة الشيخ زايد، وذلك بعد سماع أقواله.

إخلاء سبيل فرد الأمن في واقعة مشاجرة إمام عاشور

وكان قسم الشيخ زايد تلقى بلاغا من مشرف أمن داخل مول شهير يتهم فيه لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، بالاعتداء عليه بالضرب بعد اقتحامه هو وآخرون، المول بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية والتسبب فى حالة من الصخب والضجيج.

وتم إحالة بلاغ المجني عليه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين المشاركين في الاعتداء بالضرب المبرح على فرد الأمن المبلغ، وعلى رأسهم إمام عاشور.

التحقيقات في سرقة 26 سبيكة ذهبية من داخل فيلا أيمن طاهر

كما تواصل نيابة الشيخ زايد ، التحقيق في واقعة سرقة 26 سبيكة ذهبية من داخل فيلا كابتن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر الأوليمبي، بالشيخ زايد.

وأمرت نيابة الشيخ زايد، باستعجال تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة لكشف ملابساتها، مع تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في الفيلا والأماكن المجاورة لمعرفة هوية سارق فيلا الكابتن أيمن طاهر.

وكان اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث الشيخ زايد؛ يفيد فيه حضور كابتن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر الأوليمبي، وحرر محضرًا بأنه أثناء مغادرة الفيلا مسكنه يوم 15 يونيو الجاري، وحضوره أمس اكتشف كسر في باب الحديقة وكسر في باب غرفة بالفيلا، وسرقة 26 سبيكة ذهبية بإجمالى وزن 130 جراما، وتولت النيابة التحقيق.

حبس 4 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالسلام

كما قررت نيابة السلام بحبس المتهمين بتجارة المخدرات في منطقة السلام، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على 4 تجار مخدرات بمنطقة السلام، ونجحت قوة أمنية في ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما 2,250 كيلو جرام لمخدر الأستروكس– كمية لمخدر البودر الخام- كمية من خامات تصنيع مخدر الأستروكس - ميزان حساس – سيارة

كما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.