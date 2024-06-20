تعدي بالضرب ومعاكسة.. تفاصيل مشاجرة اللاعب إمام عاشور

حرر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي محضرا ضد فرد أمن اتهمه بمعاكسة زوجته، وذلك داخل قسم شرطة الشيخ زايد.

بينما حرر فرد الأمن محضرا يتهم فيه اللاعب إمام عاشور بالتعدي بالضرب عليه خلال مشاجرة داخل أحد المولات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد، التابعة لمحافظة الجيزة بين اللاعب إمام عاشور بالنادي الأهلي وعدد من الأمن والأفراد داخل المول.

اشتباكات بالأيدي بين إمام عاشور

وكانت شهدت المشاجرة اشتباكات بالأيدي بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، وعدد من الجماهير بسبب معاكسة زوجته داخل مول شهير بمنطقة الشيخ زايد.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تعدى عدد من الأشخاص على لاعب النادي الأهلي إمام عاشور أثناء سيره رفقة زوجته داخل المول، ومعاكسة زوجته مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بين الطرفين، ثم تطور الأمر للاشتباك بالأيدي، وتدخل الأمن لفض المشاجرة.

وفي سياق متصل، استدعى خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، إمام عاشور لاعب الفريق، عقب انتهاء المران الجماعي، لمعرفة تفاصيل مقاطع الفيديو المتداولة إعلاميًا بشأن اشتباكه مع أشخاص داخل أحد المولات الشهيرة.