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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أيمن يونس: الزمالك يبحث عن مصلحة جميع الأندية

أيمن يونس
أيمن يونس

طالب أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، رابطة الأندية المصري بعقد اجتماع عاجل مع الأندية خلال الفترة المقبلة من أجل إصلاح الأمور.

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وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا المذاع على قناة الزمالك: "قلة ثقافة الحكم المصري هي الأزمة الرئيسية في الدوري، وهناك حالة عناد من لجنة الحكام ولا أعرف سبب عدم عقاب حكم مباراة الزمالك والمصري".

وأضاف: "لا يوجد معايير موحدة في الكرة المصرية، والزمالك يبحث عن مصلحة كل أندية الدوري ولابد ان نخرج بفائدة واصلاح بعد هذا الموقف".

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