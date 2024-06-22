إنبي: حمدي كان قريبًا من الدوري التركي.. وحقيقة عرض الزمالك لكالوشا

تحدث محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي عن العروض الاحترافية المقدمة للثلاثي الفريق محمد حمدي ونادر حواش وكالوشا.

وأنتصر الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، على نظيره نادي الجونة، بهدف نظيف دون رد، خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة دوري النيل.

أكد محمد إسماعيل، في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور":"نستعد للموسم القادم بشكل جيد، ولن يكون هناك مشكلة في التفريط في أي لاعب في حال وجود عرض جيد، سواء عروض خارجية أو داخلية، ولكننا سنرجح الخارجي".

وأضاف : "حواش وحمدي لاعبان متميزين للغاية، ولدي لاعبين كبار مثل علي فوزي فهو أكثر اللاعبين لياقة بدنية في الفريق على الرغم من عامل السن".

وأتم: "كان هناك عرضين لحمدي، وعرض لنادر حواش من البرتغال، وكالوشا كان له عروض داخلية عديدة أبرزها الزمالك".

وفاز إنبي على الجونة بهدف دون مقابل، ورفع الفريق البترولي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الضيوف عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.