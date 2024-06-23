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الأحد 23 يونيو 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رابطة الأندية تكشف مصير الزمالك حال عدم خوضه مباراة الأهلي

ثروت سويلم
ثروت سويلم

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية موقف الرابطة لن يتغير، وأنه حال إصرار الزمالك على عدم خوض مباراته أمام الأهلي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز، سيتم خصم نقاطه وفقا للائحة.

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أضاف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية عبر إم بي سي مصر 2 : احنا واخدين قرارنا ونزلنا المؤجلات وماتش الأهلي والزمالك يوم 25، وفي لائحة ونظام وجدول محترم عملاه إدارة محترمة والماتش يوم الثلاثاء.

وتابع: نادي الزمالك ده موضوعه هو ولو مجاش الزمالك هيتخصم 3 نقاط من الماتش و3 نقاط ثانية في نهاية الموسم.

يأتي ذلك وسط تأكيدات إدارة نادي الزمالك بتمسكها بموقفها بشأن عدم خوض مباراة الأهلي المقبلة، قبل الانتهاء من مباريات الدور الأول.

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رابطة الأندية تكشف مصير الزمالك حال عدم خوض مباراة الأهلي

وهو ما أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حيث صرح قائلا: مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب يؤكد تمسكه بمطالبه الأربعة  الواردة في البيان الصادر بتاريخ ١٧ يونيو عقب مباراة المصري.
وتابع: ولا صحة علي الإطلاق لما يتردد عن تراجعه عن أي من مطالبه او تغيير اي من مواقفه.

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