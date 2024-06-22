ثروت سويلم يعتذر عن تصريحاته ضد الزمالك ويكشف عقوبة الانسحاب

اعتذر ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة عن تصريحاته المسيئة ضد نادي الزمالك التي أطلقها في الأونة الأخيرة بعد الأزمة الراهنة بشأن مؤجلات الدوري.

وكان الزمالك قد أصدر بيانا أكد خلاله عدم استكمال مباريات الدوري لحين انتهاء المنافسين من خوض المباريات المؤجلة من الدور الأول، ما دفع ثروت سويلم للرد في تصريحات تليفزيونية ويؤكد أن الزمالك خارج المنافسة.

تصريح ثروت سويلم أغضب إدارة الزمالك ودفعتها للإعلان عن تقديم شكوى ضد عضو رابطة الأندية بعد تصريحاته المسيئة للنادي.

وقال ثروت سويلم في تصريحات عضو رابطة الأندية المحترفة فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2، “كنت في الحج ولا أعلم الأمور كانت ماشية ازاي قبل تصريحاتي عن الزمالك، كل الاحترام والتقدير للزمالك وعامر حسين أخطر الفرق كلها بالمؤجلات منذ فبراير”.

وأضاف" تصريحاتي عن الزمالك خارج المنافسة؟ مش أنا اللي أحدد مين هينافس ومين لا ولم أوفق في تصريحاتي السابقة عن الزمالك لإني كنت غير جاهز للحديث إعلاميا ".

وعن موقف اللائحة من انحساب الزمالك رد ثروت سويلم “ مفيش حاجة اسمها فريق يقول أنا مش هلعب مباراة معينة”

وأتم “مش فاكر اللائحة في حالة الانسحاب لكن مفيش حاجة اسمها ملعبش وهيبقى في خصم نقاط”.