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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أميرة بهي الدين: الإخوان استغلت أحلام الشباب خلال ثورة 25 يناير (فيديو)

الإعلامية والمحامية
الإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين

قالت الإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين، إن جماعة الإخوان جهزت لثورة 25 يناير واستخدمت الشباب غير الخاضع لها كما استخدمت أحلام الناس المشروعة في التغيير وتصدورا المشهد وكأنه عفوي.

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الإخوان الإرهابية ومسيرة التلون والتواطؤ (١٤٤)

وأضافت، خلال لقائها مع برنامج "الشاهد"، الذي يعرض عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الخميس، أن يوم 27 يناير 2011، أعلن الإخوان أنهم نازلين لميدان التحرير والميادين الأخرى، مؤكدة أنهم تركوا الشاب يوم 25 يناير وكانوا لا يحملون أي أيدلوجية.

الإخوان أعدت ليوم 25 يناير ولا صدفة بالسياسة

وأكدت أنها كانت ترى أن الإخوان أعدت لذلك لأنه لا يوجد عمل عفوي ولا صدفة في السياسة، متابعة: “كل شخص نزل سواء كان غاضبًا أو له حلم من الأحلام المشروعة من الاعتراض على النظام السابق، لا أحد منهم كان يعرف ماذا بعد ولكن الإخوان  كانوا يعلمون أنهم هم القادمون وهذه كانت قراءتي لما حدث”.

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