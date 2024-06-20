مصيبتنا كلنا.. كريمة الحفناوي تعلق على اعتداء الإخولان على الكاتدرائية (فيديو)

قالت الكاتبة كريمة الحفناوي، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الكاتدرائية والباباوات في مصر لهم عند المسلمين والمسيحيين تقديس، ونعيد عليهم ولهم معزة كبيرة" معقية: " مفيش حاجة اسمها مسيحي ومسلم في مصر".

وأضافت كريمة الحفناوي خلال حوارها ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، الكنسية عاشت حالة من الصدمة أثناء فترة حكم الإخوان وتم الاعتداء على الكنيسة الكاتدرائية.

الإخوان على الكاتدرائية كان مؤشرًا مفزعًا

وتابعت كريمة الحفناوي: "أمي كانت تذهب للسيدة زينب تولع شمعة وتذهب للعذراء تولع شمعة، في الأعياد أو أوقات الأزمات" مؤكدًا أن اعتداء الإخوان على الكاتدرائية كان مؤشرًا مفزعًا.

واستكملت: "الإخوان اعتدوا على عدد من الكنائس لكن الكاتدرائية شيء كبير جدًا، بعدها تحركنا كلنا والناس كلها كانت في الشارع وذهبنا وقتها وحاولنا الدخول أثناء وقت الاعتداء، لكن لم نتمكن من الدخول بسبب التأمين، كنا هناك لأننا نعتبرها مصيبتنا كلنا".

وأشارت إلى أن الإخوان وقتها قالوا إنهم لن يشاركوا في المظاهرات وأكدوا أن من يسير بها لا يعرفونهم وأنهم "شوية عيال"، ولكن لو أراد بعض الشباب المشاركة بها فليشاركوا.

ومن جانبه، قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن وقت إعلان فوز محمد مرسي كان في مهمة في سيدني، وعندما سمعوا الخبر كان هناك بكاء وصريخ وكان الأقباط الموجودين في سيدني، يفكرون في أن يحضروا أقاربهم من مصر، خوفًا مما قد يحدث لهم.

وأضاف البابا تواضروس خلال شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" مساء اليوم، أن الأحداث كانت تنذر أن هناك شيئًا يختطف مصر.



وأشار البابا تواضروس إلى مصر كانت في طريقها إلى المجهول بعد فوز محمد مرسي بالرئاسة، وكان هناك حالة من الخوف والفزع بعد إعلان فوزه.