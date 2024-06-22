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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دي بروين أفضل لاعب في مباراة بلجيكا ورومانيا

كيفن دي بروين
كيفن دي بروين

حصل النجم كيفن دي بروين على لقب أفضل لاعب في مباراة بلجيكا ورومانيا التي أقيمت اليوم ببطولة كأس أمم أوروبا " يورو 2024 ".

وحقق منتخب بلجيكا فوزًا ثمينًا على رومانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب راين إينرجي ستاديون ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا.

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بالأرقام.. دي بروين أفضل لاعب في الشوط الأول من مباراة بلجيكا ورومانيا

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بلجيكا تضرب رومانيا بثنائية وتتصدر مجموعتها في يورو 2024

ماذا قدم دي بروين أمام رومانيا

ماذا قدم دي بروين أمام رومانيا

سجل هدف 1

لمس الكرة 68 مرة

قدم 28 تمريرة صحيحة من أصل 36

صنع 3 فرص

تفوق في ثنائيات 12 مرة من أصل 17

3 كرات طولية صحيحة من 3 

5 تسديدات — 3 على المرمى

تدخلات 4

حصل على أخطاء 4

مراوغات صحيحة 3 من 4

رجل المباراة والأعلى تقييم.

سجل وري تيليمانس هدف تقدم منتخب بلجيكا في الدقيقة 2 من الشوط الأول، ثم تمكن كيفن دي بروين من اقتناص الهدف الثاني وحسم النقاط الثلاثة في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

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