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الأحد 23 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بالأرقام.. دي بروين أفضل لاعب في الشوط الأول من مباراة بلجيكا ورومانيا

مباراة بلجيكا و رومانيا
مباراة بلجيكا و رومانيا

قدم النجم البلجيكي كيفن دي بروين أفضل مستوى خلال الشوط الأول من مباراة بلجيكا ورومانيا المقامة الآن في كأس أمم أوروبا 2024.

وأنهى منتخب بلجيكا الشوط الأول متقدمًا على رومانيا بهدف دون رد سجله اللاعب تيليمانس في الدقيقة 2 على ملعب راين إينرجي ستاديون، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بـ يورو 2024.

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يورو 2024.. البرتغال تتقدم على تركيا في الشوط الأول

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تشكيل تركيا الرسمي أمام البرتغال بـ يورو 2024

كل ما قدمه دي بروين في الشوط الأول :

لمس الكرة 41 مرة

قدم 19 تمريرة صحيحة من أصل 22

صناعة فرص 1 "مرة واحدة"

تفوق في 8 ثنائيات من أصل 9

قدم 1 كرات طولية صحيحة من 1

تسديدات على المرمى 1

تدخلات 2

حصل على أخطاء 2

مراوغات صحيحة من 3 من أصل 4 😱

أعلى لاعب تقييم في الشوط مع تيليمانس

بدأ منتخب بلجيكا المباراة بتشكيل مكون من

حارس المرمى: كاستيلس.

الدفاع: ثياتي، كاستاني، فايس، فيرتونخين.

الوسط: دوكو، تيليمانس، أونانا.

الهجوم: دي بروين، لوكاكو، لوكيباكيو.

وتحتل رومانيا صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بعدما حققت فوزًا كبيرًا على أوكرانيا بثلاثة أهداف نظيفة، فيما تتذيل بلجيكا الترتيب بدون رصيد من النقاط، بعد الخسارة في أول مباراة أمام سلوفاكيا بهدف دون رد.

الجريدة الورقية