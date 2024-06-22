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الأحد 23 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بلجيكا تضرب رومانيا بثنائية نظيفة في يورو 2024

منتخب بلجيكا
منتخب بلجيكا

حقق منتخب بلجيكا فوزًا ثمينًا على رومانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب راين إينرجي ستاديون ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا " يورو 2024 ".

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بالأرقام.. دي بروين أفضل لاعب في الشوط الأول من مباراة بلجيكا ورومانيا

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بلجيكا تتقدم على رومانيا في الشوط الأول

بدأ منتخب بلجيكا المباراة بتشكيل مكون من

حارس المرمى: كاستيلس.

الدفاع: ثياتي، كاستاني، فايس، فيرتونخين.

الوسط: دوكو، تيليمانس، أونانا.

الهجوم: دي بروين، لوكاكو، لوكيباكيو.

سجل وري تيليمانس هدف تقدم منتخب بلجيكا في الدقيقة 2 من الشوط الأول، ثم تمكن كيفن دي بروين من اقتناص الهدف الثاني وحسم النقاط الثلاثة في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

بهذا الفوز حصل منتخب بلجيكا على أول 3 نقاط في مشواره ببطولة أمم أوروبا واحتل المركز الثاني في ترتيب مجموعته بفارق الأهداف عن رومانيا الذي يتصدر المجموعة بنفس رصيد النقاط.

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