بلجيكا تتقدم على رومانيا في الشوط الأول

يتقدم منتخب بلجيكا على نظيره رومانيا بهدف نظيف في الشوط الأول، خلال المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس أمم أوروبا 2024، والتي تستضيفها ألمانيا.

تقدم منتخب بلجيكا بالهدف الأول عبر لاعبه يوري تيليمانس بعد تسديدة خارج منطقة الجزاء سكنت شباك رومانيا بعد مرور 73 ثانية فقط.

احتفال تيليمانس

حاول منتخب بلجيكا إضافة الهدف الثاني، وسدد كيفين دي بروين كرة قوية قبل نهاية الشوط الأول على الجانب الأيمن من منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس رومانيا.

بلجيكا تتقدم بهدف تيليمانس

وكان منتخب بلجيكا خسر في مباراته الأولى أمام سلوفاكيا، لتذيل المجموعة دون نقاط، بينما فاز منتخب رومانيا بنتيجة كبيرة على أوكرانيا بثلاث أهداف نظيفة، ليعتلي المجموعة الخامسة.