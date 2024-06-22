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الأحد 23 يونيو 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بلجيكا تتقدم على رومانيا في الشوط الأول

بلجيكا
بلجيكا

يتقدم منتخب بلجيكا على نظيره رومانيا بهدف نظيف في الشوط الأول، خلال المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس أمم أوروبا 2024، والتي تستضيفها ألمانيا.

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يورو 2024.. منتخب بلجيكا في مواجهة قوية أمام رومانيا بحثا عن تصحيح مساره

تقدم منتخب بلجيكا بالهدف الأول عبر لاعبه يوري تيليمانس بعد تسديدة خارج منطقة الجزاء سكنت شباك رومانيا بعد مرور 73 ثانية فقط.

احتفال تيليمانس 

حاول منتخب بلجيكا إضافة الهدف الثاني، وسدد كيفين دي بروين كرة قوية قبل نهاية الشوط الأول على الجانب الأيمن من منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس رومانيا.

بلجيكا تتقدم بهدف تيليمانس 

وكان منتخب بلجيكا خسر في مباراته الأولى أمام سلوفاكيا، لتذيل المجموعة دون نقاط، بينما فاز منتخب رومانيا بنتيجة كبيرة على أوكرانيا بثلاث أهداف نظيفة، ليعتلي المجموعة الخامسة.

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يورو 2024.. منتخب بلجيكا في مواجهة قوية أمام رومانيا بحثا عن تصحيح مساره

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بلجيكا تتقدم على رومانيا في الشوط الأول

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