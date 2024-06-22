ثلاثة أنواع من التمارين المناسبة لمرضى التهاب المفاصل

قام الخبراء بتسمية ثلاثة أنواع من النشاط البدني للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل، وسيساعدهم هذا النوع من اللياقة البدنية في الحفاظ على تناسق الجسم وفقدان الوزن، مما يقلل من شدة أعراض التهاب المفاصل.

يعد فقدان الوزن الزائد أمرًا في غاية الأهمية لضحايا التهاب المفاصل ، حيث تشير الدراسات إلى أنه بعد فقدان الوزن، تقل شدة أعراض الألم بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الوزن تزيد من عدد المشكلات الصحية، بالإضافة إلى عدد القيود الجسدية الموجودة بالفعل بكثرة لدى مرضى التهاب المفاصل .

ولكن هناك أنواعًا بسيطة جدًا من النشاط البدني ستساعدك على التخلص من الوزن الزائد ووضع تطور المرض تحت سيطرة أكثر صرامة والأهم من ذلك أن هذه التمارين مناسبة لمرضى التهاب المفاصل، فهي لا تشكل أي خطر متزايد عليهم وتساعدهم على الشعور بالتحسن.

أحد هذه التمارين هو رفع الأثقال بكلتا اليدين (يجب حساب الوزن الدقيق بشكل فردي)، مع توجيه راحتي اليدين للأسفل وثني المرفقين، بحيث يقع الحمل الرئيسي على اليدين.

ويجب رفع الأوزان إلى مستوى الخصر أو أعلى قليلاً، والحفاظ عليها عند هذا الارتفاع، ثم خفضها ببطء وتكرار التمرين. شكل آخر من أشكال التمارين لضحايا التهاب المفاصل هو الملاكمة نحن، بالطبع، لا نتحدث عن التدريب المهني في هذا النوع من فنون الدفاع عن النفس، ولكن عن تمارين محددة.

وعلى سبيل المثال، يجب سحب رباط تمرين مرن خاص خلف كتفيك لتحريك ذراعيك أمامك كما لو كنت ترتدي قفازات الملاكمة ويجب تنفيذ هذه الحركات المذهلة في كثير من الأحيان قدر الإمكان؛ وهذا يعطي عبئا جيدا على مجموعة العضلات المرتبطة بمفصل الركبة، ويحرق أيضا سعرات حرارية إضافية.

يمكن أيضًا استخدام شريط مطاطي للتمارين للنوع الثالث من الحمل خذ هذا الشريط بين ذراعيك ممدودتين أمامك، ثم حاول أن تنشرهما على أوسع نطاق ممكن. في هذه الحالة، تتحرك أقراص الكتف تجاه بعضها البعض بعد تمديد الشريط، عد تدريجيًا وببطء إلى وضع البداية.

ما هو التهاب المفاصل؟

التهاب المفاصل هو تورُّم وشعور بألم عند لمس واحد أو أكثر من مفاصل الجسم. وأعراضه الأساسية هي ألم المفاصل وتيبسها، وتزداد سوءًا مع التقدم في العمر. يتمثَّل النوعان الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل في الالتهاب المفصلي العظمي والتهاب المفاصل الروماتويدي.