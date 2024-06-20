محافظ جنوب سيناء: جميع أفراد بعثة حج المحافظة بخير

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه حريص على الاطمئنان يوميًا على بعثة الحجاج بالمحافظة، وإجراء الاتصالات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجههم، مؤكدًا أن جميع أفراد بعثة الحج بخير، وانتهوا من أداء مناسك الحج، والتحلل من الإحرام بعد أن أدوا طواف الوداع.

أنه من المقرر اليوم أن يتوجه أفراد البعثة إلى المدينة المنورة لزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالروضة الشريفة، والصلاة في المسجد النبوي وزيارة البقيع.

أكد أنه جرى التأكيد على توفير كافة الاحتياجات لهم خلال العودة، وتوفير أتوبيس مكيف لنقلهم من مطار القاهرة الدولي إلى المحافظة، مع تقديم وجبات وزجاجات مياه مبردة.

التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء..

و أكد محمد أنور - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء، أن جميع أعضاء بعثة الحج بصحة جيدة، وتقدموا بخالص الشكر والتقدير والدعاء للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء. على اهتمامه بهم، وحرصه على الاطمئنان عليهم وتوفير وسيلة انتقال لهم خلال رحلة الذهاب والعودة، كما تقدموا بخالص الدعاء بأن يحفظ الله مصر من كل سوء ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

ومن المقرر أن تصل بعثة حج جنوب سيناء إلى مطار القاهرة الدولي يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وأن إجمالي عدد حجاج بيت الله الحرام الفائزين بقرعة الحج للجمعيات الأهلية "المستوى الثالث" بجنوب سيناء يبلغ 46 حاج وحاجة.