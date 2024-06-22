السبت 22 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وكيل وزارة الخارجية الأمريكية يتوجه إلى ألمانيا من أجل المساعدات الأمنية لأوكرانيا

وكيل وزارة الخارجية
وكيل وزارة الخارجية الأمريكية جون باس

يزور وكيل وزارة الخارجية الأمريكية جون باس ألمانيا اليوم السبت قادما من كييف من أجل المساعدات الأمنية لأوكرانيا.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن باس يزور اليوم مدينة فيسبادن الألمانية للقاء بأعضاء من قيادة مجموعة المساعدة الأمنية في أوكرانيا وتقديم الشكر لهم.

وكان وكيل وزارة الخارجية الأمريكية في زيارة الى كييف إلتقى خلالها بكبار المسؤولين في الحكومة الأوكرانية للتأكيد على دعم الولايات المتحدة الدائم ل أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها ، كما التقى برئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، ورئيس مكتب الرئيس أندريه يرماك، ووزير الخارجية دميترو كوليبا، ووزير الدفاع رستم أوميروف، ووزير الصناعات الإستراتيجية أولكسندر كاميشين، وأعضاء البرلمان والمجتمع المدني.

وناقش الدبلوماسي الأمريكي مع المسؤولين الأوكرانيين تأثير المساعدات الأمنية والاقتصادية الأمريكية الجديدة، والالتزامات الأمنية طويلة الأجل وغيرها من الالتزامات، والعمل المستمر لتعزيز انتعاش أوكرانيا.

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