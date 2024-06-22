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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة ينظم ورشة تدريبية حول "التمكين الذاتي"

ورشة تدريبية حول
ورشة تدريبية حول "التمكين الذاتي"

نفذ المجلس القومي للمرأة ورشة تدريب بعنوان "التمكين الذاتي" استهدفت سيدات قرية دلجا بمحافظة المنيا اللاتي شاركن في تدريب الحرف اليدوية على الخياطة والتطريز وتدريبات ريادة الأعمال والتثقيف المالي بالتعاون مع برنامج "ايماجن ايجيبت"، وذلك في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

 

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القومي للمرأة يناقش "أضرار التدخين والتغييرات المناخية على السيدات"

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القومي للمرأة ينظم برنامج تدريبي على التصوير بالهاتف المحمول لسيدات البحيرة

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القومي للمرأة يناقش مستجدات إعداد دليل "تمكين المرأة المصرية"

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القومي للمرأة يعقد اجتماعًا مع وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية

 

هدف التدريب إلى تنمية المهارات الحياتية والتمكين الذاتي للمتدربات من خلال معرفة كيفية التخلص من الأفكار الضارة التي تشكل عائقا أمام التنمية الذاتية، وتحديد الأهداف والتطلعات الشخصية الفردية وطرق الوصول إليها، وخلق خطوات النمو والتغير الإيجابي المستدام.

 

وفي ختام الورشة تم توزيع شهادات التدريب على السيدات.

 

  جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.

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