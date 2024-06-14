القومي للمرأة يعقد اجتماعًا مع وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية

نظم المجلس القومى للمرأة اجتماعا مع وحدات مناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات المصرية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس ومقررة لجنة الفنون والآداب، ومديرى واعضاء الوحدات بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والتكنولوجية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

اكدت الدكتورة رانيا ان الاجتماع هدف إلى عرض أهم الأنشطة التى تم إنجازها خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى عرض التحديات ومتابعة القرارات المتعلقة بإنشاء الوحدات ,وجهود المجلس خلال حملة ال ١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة

واستعرضت الدكتورة منى هجرس الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات اهمية دعم واستدامة الوحدات لتنفيذ مهام عملها وفق الاختصاصات الموضحة بالدليل الاسترشادى وتوعيه كافة المجتمع الجامعى باليات الحماية والوقاية من العنف.

واستعرضت شيماء نعيم المديرة العامة للاستراتيجية ومنسق وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات النتائج التى تحققت حتى الان بوصول الوحدات الى (42) وحدة بالجامعات ومنها تنفيذ العديد من ورش العمل ولقاءات التوعية على مستوى الكليات وتنفيذ عدد من الابحاث والدراسات والاعمال الفنية من الطلاب المتعاونين مع الوحدات وتنفيذ​ معسكرات وتفعيل آليات تلقى الشكوى لضمان حماية المعرضات للعنف والتعامل مع مرتكبى العنف،

و استعرضت منى سالم منسق المشروع الوطنى لمكافحة العنف المرأة دور الوحدات والهدف من انشائها ، واهمية التشبيك بين جهود الوحدات بالجامعات ومكاتب شكاوى المرأة على مستوى المحافظات وتفعيل اليات حماية المرأة والفتاة من العنف وتفعيل مسار الاحالة الوطنى والذى تعتبر فيه مصر من اوائل الدول على مستوى العالم لتنفيذ هذا المسار.

كما استعرضت الدكتورة امل فيليب المستشار الطبى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة دور وحدات المراة الآمنه والتى وصل عددها الى (15) وحدة بالمستشفيات الجامعية وتنفيذ دورات تدريبية لتعزيز قدرات القائمين على تقديم الخدمة .

و أكد المستشار أحمد النجار المستشار القانونى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس على الدور الهام للتوعية القانونية فى تحقيق الحماية والحقوق والواجبات واليات الابلاغ.

وانتهى اللقاء بتقديم العديد من التوصيات التى تهدف الى تعزيز دور الوحدات بالجامعات المصرية.