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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يناقش "أضرار التدخين والتغييرات المناخية على السيدات"

بوابة الوفد الإلكترونية

عقدت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة  احلام حنفي  عضوة المجلس ومقررة اللجنة  وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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وناقش الاجتماع العديد من المشكلات الصحية التى تؤثر على المرأة،  ومنها مشكلة التدخين والمخاطر التى تتعرض لها المرأة جراء التدخين واثاره السلبية التى تنعكس على الصحة العامة ،والصحة الانجابية ،  وعلى السيدات الحوامل مثل زيادة نسبة الإجهاض، وولادة طفل متوفى ،وازدياد خطورة الولادة المبكرة  ، او نزيف ما قبل الولادة ، او ولادة طفل بوزن اقل من الطبيعى، علاوة على تأثير التدخين على جمال المرأة وارتفاع معدلات تعرضها للشيخوخة المبكرة ، وهشاشة العظام ، وأمراض الغدة الدرقية.

 

كما تناول الاجتماع مناقشة خطورة التغيرات المناخية وآثارها.

 

وانتهى الاجتماع الى عدة توصيات وعلى رأسها اهمية تكثيف حملات التوعية  بالمدارس والجامعات و النوادى ومراكز الشباب بالمحافظات  بمخاطر التدخين ، والتأكيد على الاهتمام بالرياضة ،والتغذية السليمة.

 

 كما أوصت اللجنة بعدة إجراءات يجب اتخاذها للحماية من التغيرات المناخية ، و الاهتمام بالمياه والغذاء والطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية.

الجريدة الورقية