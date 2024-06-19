القومي للمرأة يناقش مستجدات إعداد دليل "تمكين المرأة المصرية"

عقدت لجنة التدريب بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة نسرين البغدادى عضوة المجلس ومقررة اللجنة وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكدت الدكتورة نسرين البغدادى أن الاجتماع ناقش خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة ، ومستجدات ما تم الوصول اليه في اعداد دليل "تمكين المرأة المصرية ".

كما أشارت إلى ضرورة تشكيل مجموعة عمل لتجميع الرسائل العلمية الاكاديمية المتعلقة بالمرأة وأوضاعها ومراحل تمكينها وذلك من الجامعات المصرية المختلفة والمراكز القومية لادماجها في الدليل ، مع الاستعانة ببعض الباحثين للمساعدة في تجميع تلك الرسائل العلمية.

تضمن الاجتماع مناقشة مقترح تنظيم ندوة في إطار حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.