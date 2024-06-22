السبت 22 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تباين آراء طلاب البحيرة حول إمتحان اللغة العربية

أولياء الأمور أمام
أولياء الأمور أمام لجان الامتحانات

تباينت الآراء حول امتحان اللغة العربية بمحافظة البحيرة، بين الطلاب فمنهم من وصف الامتحان  بالسهل الممتنع، والبعض الآخر قال إن هناك اسئلة تحتاج إلى وقت كبير للتفكير والوقت غير كاف.

 وصف بعض الطلاب، أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، وهناك بعض الأسئلة والتكات التى تحتاج لطالب متميز.

عدم وجود مخالفات في اللجان 

ولم تشهد امتحانات البحيرة، أى مخالفات طوال مدة الامتحانات، هذا وقد شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة توافد وزحام أولياء الأمور أمام اللجان بعد انتهاء الامتحانات للاطمئنان على أبنائهم. 

 يؤدي 37236 طالب وطالبة مادة اللغة العربية بواقع (28152 علمي علوم - 2311 علمي رياضة - 6773 طالب أدبي) يقومون بأداء الامتحان أمام 107 لجنة بعدد 17 ادارة تعليمية. 

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى الإنعقاد المستمر لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات لمتابعة أعمال الامتحانات، أولاً بأول وإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات لمنع الغش داخل اللجان بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، وتم تغطية مختلف لجان الإمتحانات بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أية مخالفات في حينها، وذلك من خلال غرفة العمليات لضمان انضباط سير الإمتحانات.

وشددت نائب المحافظ ، على ضرورة الإلتزام بكافة التعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

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