جامعة سوهاج تشارك فى ورشة عمل رفع قدرات وحدات مناهضة العنف

شاركت جامعة سوهاج فى ورشة عمل حول "رفع قدرات وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية" والتى أقيمت تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن وحدة مناهضة العنف ضد المراة بالجامعة والتي تم إنشائها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، تقوم بدعم المفاهيم الأساسية للمساواة وتكافؤ الفرص لتحقيق التمكين والدعم النفسي والاجتماعي للفتاة الجامعية، من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات التوعية لطلبة وطالبات الجامعات، وإقامة معسكرات تضمن لقاءات توعوية وأنشطة تفاعلية للتوعية بالعنف أنواعه وأشكاله، وضرورة التصدي له وحث الطلبة على نشر تلك المفاهيم بين أسرهم ومجتمعاتهم، وتحقيق الأهداف المرجوة منها .

وأوضح الدكتور خالد عبد اللطيف أنه خلال ورشة العمل مناقشة آليات الإبلاغ الخاصة بالوحدة، ورصد الجهود المبذولة والشكاوى الواردة وسرعة التصدى لها، بالإضافة الى وضع خطة توعوية للوحدة داخل الحرم الجامعى واستطلاع الآليات المتبعة لنشرها، والخطوات المستقبلية ووضع تصور عام للأنشطة المستهدف تنفيذها حتى نهاية العام الحالى 2024.

وأضافت الدكتورة عبير السيد مدير وحده مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، أن فعاليات ورشة العمل تناولت أيضاً عرض أهداف مشروع مناهضة العنف ضد المرأة، واستعراض النتائج المحققة ونموذج معايير تقييم وحدات مناهضة العنف بالجامعات، فضلًا عن مناقشة دور مديري الوحدات والمسئول القانونى والنفسى لتفعيل دور الوحدة.