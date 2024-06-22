خبير استثمار: اهتمام كبير بتنمية صعيد مصر في عهد السيسي

قال الدكتور محمد الشوادفي، خبيرالاستثمار، إن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية شاملة لتحقيق تنمية بكافة المحافظات ومن ضمنها صعيد مصر ليتم وضع برنامج تنمية الصعيد الذي استفاد منه حتى الآن 8 ملايين و200 ألف مواطن بمختلف محافظات الصعيد.

الدولة تدعم فكر اللامركزية لخلق منافسة حميدة

وتابع «الشوادفي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، أنَّ الدولة تدعم فكر اللامركزية لخلق منافسة حميدة بين المحافظات المختلفة في ظل تواجد فعال للتنمية المحلية بكافة القطاعات، مؤكداً أنَّ الصعيد حظي بأهمية كبيرة في عهد الرئيس السيسي وهناك عدد من برامج التنمية المطورة ستتهدف النهوض بمحافظات صعيد مصر.

تنفيذ مشروعات استثمارية في قطاعات البنية الأساسية

وأشار إلى أنه تم تنفيذ مشروعات استثمارية في قطاعات البنية الأساسية بعدد من محافظات الصعيد بنسبة 82.6% ضمن برنامج التنمية، قائلاً: «مساحة محافظات صعيد مصر كبيرة ويعيش بها حوالي نصف سكان مصر، ليتم الاهتمام بالبنية التحتية والطرق ومشروعات العلاج والصحة بجانب ضخ استثمارات في مشروعات صناعية وتنموية».

جدير بالذكر أن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، قال إن 98% نسبة مسحوبات التمويل من البنك الدولي لبرنامج تنمية الصعيد بقيمة 442 مليون دولار، من أصل 500 مليون دولار وهذا يؤكدا على تنفيذ مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أن ما جرى تم تنفيذه من مشروعات ضمن برنامج التنمية المحلية بالصعيد، 5130 مشروعا، في العديد من القطاعات، لافتا إلى أن النطاق الجغرافي للبرنامج يشمل محافظات: المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا.

تابع: البرنامج أسهم في ترفيق 4 مناطق صناعية، ودعم 12 تكتلا اقتصاديا زراعيا وخدميا، مشيرا إلى أن مشروعات البرنامج امتدت حاليا إلى 10 محافظات أخرى في الصعيد"، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المصرية ووزارات الدولة المصرية لتنفيذ هذه المشروعات.

وأشار إلى أنه منذ 2018 بدأ تنفيذ المشروع بقيمة مالية وصلت لـ مليار دولار؛ بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن المشروعات التي قامت بها التنمية المحلية أفادت المواطنين بخدمات كبيرة من الصرف الصحي المتكامل، ومحطات معالجة ورفع مياه، وإنشاء مراكز خدمية وتبطين للترع.