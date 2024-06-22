محافظ المنوفية يتابع امتحانات الثانوية العامة

تابع اليوم السبت، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، امتحانات الثانوية العامة للمواد التي تضاف للمجموع بجميع اللجان بنطاق المحافظة.

ووجه أبو ليمون، بالمتابعة الدورية لانتظام سير الإمتحانات وربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز لتلقى أية بلاغات وإيجاد حلول فورية لها .

حيث تستأنف اليوم السبت الموافق 22 يونيو ، امتحانات الثانوية العامة للمواد التي تضاف للمجموع ويؤدي الطلاب إمتحان اللغة العربية .

وأوضح محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم ، بأن طلاب الثانوية العامة الذين لهم الحق في دخول الامتحان والبالغ عددهم 36 ألف و 721 طالب وطالبة موزعين على ( 104) لجنة امتحانية ، وهم طلاب الشعبة العلمية علوم وعددهم 23,285 ألف طالب وطالبة، وطلاب الشعبة العلمية رياضيات وعددهم 5,960 ألف طالب وطالبة ، وطلاب الشعبة الأدبية وعددهم 7,486 ألف طالب وطالبة، وطلاب المنازل 3,528 ألف طالب وطالبة.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية لحماية وتأمين اللجان الامتحانية وخطوط سير سيارات توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة ، كما تم فرش وتجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات ، مشيرا إلى أنه تم مراجعة كافة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الإمتحانية بكافة اللجان .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية كل في نطاقة، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات حفاظاً علي مصلحة الطلاب .