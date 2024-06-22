إعلام الاحتلال: مقتل مستوطن بعد إصابته في إطلاق نار بقلقيلية

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل مستوطن إسرائيلي جراء إطلاق نار استهدف مركبة مدنية في قلقيلية بالضفة الغربية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل لها اليوم السبت.

وقبل قليل، أكدت وسائل إعلام فلسطينية تسجيل إصابة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء إطلاق نار استهدف مركبة إسرائيلية في قلقيلية بالضفة الغربية.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية هاجمت مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، أمس الجمعة، وأطلقت النار على سيارة فلسطينية، كما حاصرت مبنى وسط المدينة، ودفع الاحتلال بتعزيزات إلى المكان. كما أطلقت قوات خاصة إسرائيلية النار على فلسطينيين اثنين بالمدينة.

وفي صباح اليوم السبت، أفاد إعلام فلسطيني بأن الاحتلال اقتحم منطقة المنشار في بلدة عزون شرق قلقيلية، إضافة إلى اقتحام قرية شقبا غرب رام الله.

الجيش الإسرائيلي يستعد لاتخاذ قرار بشأن عملية رفح الفلسطينية والقتال في غزة

أكد مصدر سياسي إسرائيلي، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش يقترب من اتخاذ قرار بشأن عملية رفح الفلسطينية والقتال في غزة سينتقل إلى المرحلة التالية، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها

سقط عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، اليوم الجمعة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع، فيما استشهد شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة "قلقيلية" الواقعة شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

واستشهد 12 شخصًا على الأقل وأصيب آخرون في قصف مدفعية الاحتلال لخيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب رفح.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تتعامل مع عدد كبير من الشهداء والإصابات، بعد استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي رفح.

وأسفر قصف لطيران الاحتلال استهدف منزلا لعائلة "صلاح" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، عن استشهاد 10 أشخاص على الأقل وإصابة 17 آخرين.

وقالت مصادر طبية في القطاع، إن 5 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف لطيران الاحتلال استهدف شقتين سكنيتين وسط مدينة غزة شمال القطاع.

واستشهد شخصان في قصف للاحتلال استهدف تجمعا للمواطنين في حي الزيتون.

وأصيب عدد من الأشخاص في غارة شنها طيران الاحتلال قرب وادي غزة وسط القطاع.

وفي رفح جنوب القطاع.. استشهد شخصان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة خربة العدس شمال المدينة.

وأصيب عدد من الأشخاص بينهم أطفال في قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة الشريف شرق النصيرات وسط قطاع غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى العودة، حيث وصفت إصابة الطفلة الرضيعة تولين الشريف (6 أشهر) بالخطيرة.

وفي الضفة الغربية.. استُشهد شابان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.

وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال قد أطلقت النار صوب سيارة يستقلها الشابان وسط قلقيلية، عقب اقتحامها المدينة من مدخلها الشرقي، ما أدى إلى استشهادهما، واصطدام المركبة في الرصيف أمام أحد المحال التجارية قبل توقفها.