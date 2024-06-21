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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خفايا عن يحيى السنوار يكشفها طبيب أنقذ حياته داخل سجن إسرائيلي.. فيديو

يوفال بيتون مع يحيى
يوفال بيتون مع يحيى السنوار

كشف يوفال بيتون الطبيب وضابط المخابرات السابق في السجن الذي دخله زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار ما قاله الأخير له العام 2004 قبل إطلاق سراحه بصفقة لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وذلك في مقابلة حصرية أجراها مع الزميلة كريستيان أمانبور لـCNN. 

وقال بيتون إنه أنقذ حياة السنوار في السجن حيث إنه هو من شخّص حالته وأنه كان يعاني من سكتة دماغية آنذاك، وقام بنقله مع طبيب آخر إلى المستشفى حيث تبين من التشخيص أن لديه خُراج في المخ. 

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وأضاف بيتون أنه أمضى مئات الساعات في التحدث مع السنوار، مما زوده برؤية نادرة لعقل مسؤول كبير في حماس، لكن أفعال السنوار تركته معذبا، إذ يتهمه بيتون بقتل ابن أخيه الذي قُتل بعد أن داهم مسلحو حماس منزله في 7 أكتوبر. 

ويعتقد بيتون أن إسرائيل ارتكبت خطأ بعدم خلق بديل لحكم حماس، الأمر الذي كان من الممكن أن يقوض سلطة السنوار، وقال إن السنوار لا يزال "يشعر بأنه في موقع قوي".

وتابع: "إنه يدير المفاوضات بينما لا يزال يعمل من داخل غزة، وما زال يسيطر على المناطق التي يخلي منها جيش الدفاع الإسرائيلي، ويسيطر أيضًا على المساعدات الإنسانية، وبالتالي فهو يشعر بالقوة ولن يوقع اتفاقًا لإطلاق سراح الرهائن ما لم يقم الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من غزة وينتهي القتال". 


 

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