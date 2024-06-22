خبير تربوي يقدم تعليمات لطلاب الثانوية العامة (شاهد)

وجه الدكتور حسن شحاته، الخبير التربوي، بالعديد من النصائح لطلاب الثانوية العامة للاستعداد لأداء الامتحانات، قائلاً: «عدد الأسئلة 55 سؤال في امتحان مادة اللغة العربية اليوم منها 51 سؤال اختيار متعدد، بالإضافة إلى 4 اسئلة مقالية، وإجمالي الدرجات النهائية 80 درجة، ومدة الامتحان 3 ساعات من التاسعة صباحاً وحتى الـ 12 ظهراً».

كتابة رقم ورقة الاسئلة على نموذج الإجابة

وتابع «شحاته»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «على الطلاب كتابة رقم ورقة الاسئلة على نموذج الإجابة أو الـ«بابل شيت» سواء «أ» أو «ب» أو «ج»، ويتم مراجعتها من فريق المراقبين للامتحانات».

وأوضح أنَّ الاسئلة تأتي متدرجة في الصعوبة ما يسترعي الانتباه لتوزيع الوقت على إجابات وحل الاسئلة من الطالب، فيبدأ بحل الأسئلة السهلة ثمَّ الأكثر صعوبة والتي لا تشكل سوى 30% من اسئلة الامتحان بواقع 16 سؤال للطالب المتميز.

وأكد أنَّ جميع اسئلة الامتحان، بما فيها الاسئلة المركبة، تأتي من داخل الكتاب المدرسي، ووزير التعليم يتابع بدقة من خلال غرفة عمليات تم تشكيلها من 10 أساتذة بالوزارة لمتابعة كل امتحان بكل محافظة على حدى، والتصحيح يتم بشكل إلكتروني.

يتولى تصحيح الأسئلة المقالية اثنين من الأساتذة

وأشار إلى أنه يتولى تصحيح الأسئلة المقالية اثنين من الأساتذة ويمكن الاستعانة بثالث للحفاظ على درجة عالية من الدقة والموضوعية، فيما ستبدأ اللجنة المركزية لامتحانات الثانوية العامة علمها غداً باللجان الفرعية بالمحافظات، ويجب التنوية للطلاب أنَّ الغش ممنوع وهناك تفتيش صارم.

وحرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة اليوم الثالث لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية.

واطمأن وزير التربية والتعليم قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

ووجه وزير التربية والتعليم بتوفير كل السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات، ومتابعة استراحات المعلمين، واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة لهم .



وجدد وزير التربية والتعليم التأكيد على السماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة وربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مشددًا على توزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.

كما أكد وزير التربية والتعليم على التشديد على الطلاب أنه يعتد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة، والحل بالقلم الازرق الجاف.

ووجه وزير التربية والتعليم مديرى المديريات التعليمية باستمرار تنفيذ المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة بمختلف المقرات المحددة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف توفير خدمة تعليمية مجانية للطلاب تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور.



كما وجه وزير التربية والتعليم بالحرص على مصلحة الطالب وتأكيد الملاحظين على الطلاب قبل بدء كل امتحان على كتابة البيانات بدقة، والحرص الشديد على تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وذلك بمتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان أيضا، موجهًا بالتأكد من مراجعة الملاحظين دقة هذه البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.



وشدد وزير التربية والتعليم أيضا على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، وكذا تفتيش دورات المياة يوميًا تفتيشًا دقيقًا.كما شدد الوزير على تدوير العمال باستمرار داخل الإدارة التعليمية.

كما حرص وزير التربية والتعليم على تفقد غرفة اللجنة الفنية لواضعى نماذج الإجابة للاطمئنان على مراجعتها قبل بدء عملية التصحيح.