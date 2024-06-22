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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة 2024

غرفة عمليات امتحانات
غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة

حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة اليوم الثالث لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية. 
واطمأن وزير التربية والتعليم قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

توجيهات وزير التربية والتعليم 

ووجه وزير التربية والتعليم بتوفير كل السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات، ومتابعة استراحات المعلمين، واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة لهم . 

وجدد وزير التربية والتعليم التأكيد على السماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة وربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مشددًا على توزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير. 

كما أكد وزير التربية والتعليم على التشديد  على الطلاب أنه يعتد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة، والحل بالقلم الازرق الجاف.

ووجه وزير التربية والتعليم مديرى المديريات التعليمية باستمرار تنفيذ المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة بمختلف المقرات المحددة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف توفير خدمة تعليمية مجانية للطلاب تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور. 

كما وجه وزير التربية والتعليم بالحرص على مصلحة الطالب وتأكيد الملاحظين على الطلاب قبل بدء كل امتحان على كتابة البيانات بدقة، والحرص الشديد على تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وذلك بمتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان أيضا، موجهًا بالتأكد من مراجعة الملاحظين دقة هذه البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب. 

وشدد وزير التربية والتعليم أيضا على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، وكذا تفتيش دورات المياة يوميًا تفتيشًا دقيقًا.كما شدد الوزير على تدوير العمال باستمرار داخل الإدارة التعليمية.

كما حرص وزير التربية والتعليم على تفقد غرفة اللجنة الفنية لواضعى نماذج الإجابة للاطمئنان على مراجعتها قبل بدء عملية التصحيح.

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