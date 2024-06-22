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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة طلائع الجيش وسموحة في الدوري.. والقناة الناقلة

سموحة وطلائع الجيش
سموحة وطلائع الجيش

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش نظيره مساء اليوم السبت، على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024. 

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ويحتل طلائع الجيش المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز السادس برصيد 38 نقطة.

موعد مباراة طلائع الجيش وسموحة والقناة الناقلة:

وتنطلق صافرة مباراة طلائع الجيش ضد سموحة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، ومن المقرر أن تذاع عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري نايل .

حكم مباراة طلائع الجيش وسموحة:

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة طلائع الجيش وسموحة للحكم نادر قمر الدولة، ويعاونه كلا من محمد مجدي سليمان مساعد أول وإسلام أبوالعطا مساعد ثاني وليد عبدالرازق حكما رابعا، فيما يتولى تقنية الفيديو محمد سلامة ويساعده مصطفى مدحت مساعد لتقنية الفيديو.

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