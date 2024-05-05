قرار سريع من جوميز للاعبى الزمالك بعد الخساره من سموحه

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة غداً الاثنين من التدريبات الجماعية بعد خوض مباراة سموحة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي، استعداداً للقاء نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر له يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري في المغرب.

جدير بالذكر أن لقاء إياب نهائي كأس الكونفدرالية سيقام باستاد القاهرة الدولي يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري.