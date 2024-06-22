السبت 22 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الاحتلال الاسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدينة قلقيلية وفقا ل" وفا". 

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وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وسيرت آلياتها في أماكن عدة، منها: "شارع 22، و منطقة صوفين". 

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، الحي الجنوبي لمدينة طولكرم، وضواحيها.

وأفادت مراسلتنا، بأن دوريات الاحتلال اقتحمت الحي الجنوبي للمدينة، من جهة حاجز جبارة العسكري، واتجهت نحو ضاحية ارتاح، وجابت شوارعها الرئيسية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال المدينة، وجابت أحياءها، وتحديدا دوار الجعرون، وحي الأقصى، وحارة النعالوة، وشارع الملعب، ومنطقة بئر المسناوي، والظهرة.

وكانت تلك القوات قد اقتحمت في ساعة متأخرة من الليلة، ضاحيتي ذنابة وعزبة الجراد وبلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

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